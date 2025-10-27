VÍDEO: mulher atropela homem com BMW e o agride na frente da PM

Uma mulher foi presa em flagrante por atropelar e agredir um empresário em Itaiópolis, na região norte de Santa Catarina. Toda a cena ocorreu em frente a uma equipe da Polícia Militar.

Empresário, 53, foi agredido no momento em que registrava um boletim de ocorrência contra o filho da agressora. O adolescente de 16 anos teria ameaçado incendiar uma loja da vítima após uma discussão, segundo a PM. O motivo da primeira briga, no entanto, não foi divulgado.

Policiais registravam o boletim de ocorrência quando a mulher, 44, atropelou a vítima. Ela dirigia uma BMW e aumentou a velocidade do veículo ao se aproximar do homem, que foi arremessado e caiu no chão com o impacto.