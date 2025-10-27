Mulher faz piada sobre mala e é presa em aeroporto

Uma mulher foi presa no aeroporto de Brasília após dizer, como uma piada, que carregava uma bomba na mala.

Passageira iria de Brasília para Belo Horizonte neste domingo (26). No momento em que fazia o check-in no balcão companhia aérea, o funcionário perguntou, como praxe, se havia algum conteúdo proibido na bagagem, ao que ela respondeu com "só se for uma bomba".

A mulher estava com uma amiga e as duas foram levadas para inspeção. A Polícia Federal foi acionada pela companhia aérea e as bagagens foram inspecionadas com raio-X, ação que constatou que não havia nada nas malas das passageiras. A outra passageira foi liberada logo após a inspeção da mala.