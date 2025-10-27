Bancos vão encerrar 'contas laranjas' e de bets ilegais; entenda

A partir de agora, os bancos serão obrigados a bloquear e encerrar imediatamente contas suspeitas, conhecidas como “contas laranja” e “contas frias”, além daquelas ligadas a casas de apostas que funcionam sem autorização do governo. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou nesta segunda-feira (27) as regras mais duras para impedir o uso de contas bancárias em golpes, fraudes e esquemas ilegais.

Segundo a federação, as medidas complementam ações já adotadas pelo Banco Central e por órgãos públicos para combater o crime organizado no sistema financeiro. As instituições terão que seguir diretrizes obrigatórias para identificar movimentações suspeitas e impedir que o dinheiro sujo circule por suas plataformas.