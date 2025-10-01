Governo determina que bets bloqueiem contas de beneficiários

O governo federal publicou nesta quarta-feira (1º) a norma que proíbe beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), de utilizarem plataformas de apostas online. A medida cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigiu mecanismos para evitar que recursos destinados a famílias de baixa renda sejam usados em jogos digitais.

Leia mais: Senado aprova projeto que restringe propaganda de bets

Segundo a instrução da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, as casas de apostas terão de consultar uma base de dados pública para verificar se o usuário recebe algum benefício social. Essa checagem será obrigatória na criação de novas contas e no primeiro login do dia. As empresas têm 30 dias para se adaptar.