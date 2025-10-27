Idosa tem casa invadida em confronto de facções e morre

Quatro pessoas morreram durante confrontos entre facções rivais em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (27), incluindo uma mulher de 60 anos que teve a casa invadida por traficantes.

Segundo a Polícia Militar, o confronto começou quando traficantes do CV (Comando Vermelho), partindo do Complexo do Chapadão, tentaram invadir o Complexo da Pedreira, controlado pelo TCP (Terceiro Comando Puro). A tentativa de invasão foi contida, e os criminosos do CV recuaram após troca de tiros.