Com 33 servidores contaminados, hospital fecha centro cirúrgico

Um dos centros cirúrgicos do Hospital Santa Rita, em Vitória (ES), foi fechado temporariamente nesta segunda-feira (27) em meio à apuração sobre a origem de uma contaminação que atingiu ao menos 33 funcionários.

Após a alta de duas pessoas no domingo (26), outras seis ainda continuam internadas em hospitais da região metropolitana de Vitória, sendo três em UTI. A Secretaria da Saúde do Espírito Santo e o hospital também monitoram 12 acompanhantes de pacientes que notificaram sintomas semelhantes.