27 de outubro de 2025
Com 33 servidores contaminados, hospital fecha centro cirúrgico

Reprodução/Hospital Santa Rita
Seis ainda continuam internadas em hospitais da região metropolitana de Vitória.
Um dos centros cirúrgicos do Hospital Santa Rita, em Vitória (ES), foi fechado temporariamente nesta segunda-feira (27) em meio à apuração sobre a origem de uma contaminação que atingiu ao menos 33 funcionários.

Relembre o caso: Equipe de hospital é internada por suspeita de contaminação no ES

Após a alta de duas pessoas no domingo (26), outras seis ainda continuam internadas em hospitais da região metropolitana de Vitória, sendo três em UTI. A Secretaria da Saúde do Espírito Santo e o hospital também monitoram 12 acompanhantes de pacientes que notificaram sintomas semelhantes.

A coordenadora de controle de infecções do Hospital Santa Rita, Carolina Salume, afirmou entrevista nesta segunda-feira que a contaminação não ocorre entre pessoas e que não há risco para quem frequenta o hospital ou para a população que vive nas proximidades do hospital.

"O problema ficou restrito à ala de internação onde o surto foi identificado, que, por precaução, está interditada, assim como um centro cirúrgico", disse.

"Estamos testando para quase 300 patógenos diferentes", disse o secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffmann.

Testes para outros tipos de vírus, bactérias e fungos estão sendo feitos na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e no Lacen-ES (Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo).

O coordenador-geral do Lacen-ES, Rodrigo Ribeiro, disse no sábado que a hipótese de contaminação viral estava "praticamente descartada" e que as principais suspeitas envolvem contaminação por bactéria ou fungo.

A hipótese foi reforçada na segunda-feira por Hoffmann, que confirmou que testes para Covid-19 e influenza apontaram resultados negativos.

As vítimas da contaminação apresentaram sintomas como febre, dor no corpo e falta de ar.

Conforme o secretário, há suspeita de que o patógeno tenha se espalhado por meio de aparelhos de ar-condicionado ou pela água.

Amostras dos aparelhos e da água estão sob perícia do Lacen, que também analisa roupas de cama e superfícies do local.

Os testes devem ser realizados até o fim da semana. "Não significa que teremos, mas podemos ter a identificação do agente causador desse surto", disse Hoffmann.

Segundo o secretário, não há registro de novos casos do surto desde quarta-feira (22).

Uma nota técnica foi enviada no domingo (26) para todos os municípios do estado com orientações sobre o surto.

