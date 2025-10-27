Motorista de app é esfaqueado e bate carro ao buscar socorro 

O motorista de aplicativo Elias Filho, de 37 anos, foi esfaqueado no pescoço numa tentativa de assalto e perdeu o controle do carro enquanto tentava chegar ao hospital, na madrugada de domingo (26), no Distrito Federal. O caso é investigado como tentativa de latrocínio, segundo a Polícia Civil. As informações são do SBT.

A vítima iniciou a corrida em Águas Lindas de Goiás com destino ao Recanto das Emas por volta de meia noite. Em certo ponto do trajeto, o passageiro anunciou o assalto. A suspeita é de que Elias tenha reagido e, por isso, foi atacado com faca. O bandido fugiu.