Motorista de app é esfaqueado e bate carro ao buscar socorro 

O motorista de aplicativo Elias Filho, de 37 anos, foi esfaqueado no pescoço numa tentativa de assalto e perdeu o controle do carro enquanto tentava chegar ao hospital, na madrugada de domingo (26), no Distrito Federal. O caso é investigado como tentativa de latrocínio, segundo a Polícia Civil. As informações são do SBT.
A vítima iniciou a corrida em Águas Lindas de Goiás com destino ao Recanto das Emas por volta de meia noite. Em certo ponto do trajeto, o passageiro anunciou o assalto. A suspeita é de que Elias tenha reagido e, por isso, foi atacado com faca. O bandido fugiu.
Mesmo ferido, o motorista dirigiiu até o Hospital Regional de Ceilândia, mas perdeu o controle do carro e bateu num poste, já perto da unidade. Dentro do carro, a polícia encontrou um pedaço de lâmina, possivelmente da faca usada no crime.
Elias foi socorrido e passou por cirurgia. Ele aguarda vaga em leito de UTI, enquanto isso, recebe acompanhamento médico, segundo a Secretaria de Saúde do DF.