Venda de combustível com metanol acima do limite fecha posto

Um posto de combustíveis foi interditado na sexta-feira (24) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após a constatação de que vendia etanol adulterado com metanol em níveis acima do permitido por lei. A operação foi conduzida pela Polícia Civil em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, análises técnicas realizadas no local confirmaram a adulteração. A investigação busca agora identificar os responsáveis pela fraude.
O metanol, usado indevidamente para aumentar o volume do combustível, é altamente tóxico e pode causar sérios danos às peças dos veículos, além de riscos à saúde em caso de exposição.
A Polícia Civil informou que o posto permanecerá interditado até o fim das investigações.
*Com informações do SBT