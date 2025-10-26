Venda de combustível com metanol acima do limite fecha posto

Um posto de combustíveis foi interditado na sexta-feira (24) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após a constatação de que vendia etanol adulterado com metanol em níveis acima do permitido por lei. A operação foi conduzida pela Polícia Civil em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, análises técnicas realizadas no local confirmaram a adulteração. A investigação busca agora identificar os responsáveis pela fraude.