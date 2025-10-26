26 de outubro de 2025
GRANDE SÃO PAULO

Venda de combustível com metanol acima do limite fecha posto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/SBT

A operação foi conduzida pela Polícia Civil em conjunto com a ANP.

Um posto de combustíveis foi interditado na sexta-feira (24) em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após a constatação de que vendia etanol adulterado com metanol em níveis acima do permitido por lei. A operação foi conduzida pela Polícia Civil em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Leia mais: Mortes confirmadas por metanol sobem de 10 para 15

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, análises técnicas realizadas no local confirmaram a adulteração. A investigação busca agora identificar os responsáveis pela fraude.

O metanol, usado indevidamente para aumentar o volume do combustível, é altamente tóxico e pode causar sérios danos às peças dos veículos, além de riscos à saúde em caso de exposição.

A Polícia Civil informou que o posto permanecerá interditado até o fim das investigações.

*Com informações do SBT

