Mortes confirmadas por metanol sobem de 10 para 15

O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (23) novas cinco mortes por intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no país, elevando o número de vítimas para 15.

Os óbitos ocorreram em São Paulo (9), no Paraná (3) e em Pernambuco (3), de acordo com a pasta.

Outras nove mortes seguem em investigação, sendo quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Outras 32 notificações de óbitos foram descartadas.