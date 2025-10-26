VÍDEO mostra momento da queda de helicóptero em pesqueiro

Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu no início da tarde deste domingo (26) em São Roque, na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Uma delas se feriu.

Informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros apontam que a queda da aeronave ocorreu na estrada do Vinho, ponto turístico do município.

Segundo a imprensa local, o helicóptero realizava voos panorâmicos em São Roque antes de cair dentro do lago de um local de pesca.