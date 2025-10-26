João Fonseca é o 1º brasileiro a conquistar troféu nível ATP 500

O tenista brasileiro João Fonseca venceu, neste domingo (26), o maior troféu de sua breve carreira até o momento, ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina no torneio da Basileia, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4). É o seu segundo título no circuito profissional.

Sacando bem, com firmeza no fundo da quadra e aplicando com confiança a variedade de seus golpes, o carioca de 19 anos tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar um troféu do nível ATP 500 desde a introdução dessa nomenclatura, em 2009. Gustavo Kuerten foi o último a vencer em nível equivalente, no ATP International Series Gold de Stuttgart, em 2001.