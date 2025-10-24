João Fonseca vai à primeira seminifinal do ATP 500 da Basileia

O brasileiro João Fonseca (46 do ranking da ATP) passou pelo canadense Denis Shapovalov (23 do mundo e cabeça de chave número nove) e garantiu vaga nas semifinais do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O jogo, no qual o carioca começou mal, mas conseguiu reagir até buscar uma virada, teve parciais de 3/6, 6/3 e 4/1, com o rival desistindo antes do fim.

A organização do evento não divulgou o motivo da desistência. Antes de abandonar o jogo, o atleta foi ao vestiário e retornou à quadra rapidamente.