João Fonseca vai à primeira seminifinal do ATP 500 da Basileia
| Tempo de leitura: 1 min
O brasileiro João Fonseca (46 do ranking da ATP) passou pelo canadense Denis Shapovalov (23 do mundo e cabeça de chave número nove) e garantiu vaga nas semifinais do ATP 500 da Basileia, na Suíça.
O jogo, no qual o carioca começou mal, mas conseguiu reagir até buscar uma virada, teve parciais de 3/6, 6/3 e 4/1, com o rival desistindo antes do fim.
A organização do evento não divulgou o motivo da desistência. Antes de abandonar o jogo, o atleta foi ao vestiário e retornou à quadra rapidamente.
Na luta por uma vaga na final, Fonseca, 19 anos, enfrentará o espanhol Jaume Munar, 28, número 42 do ranking mundial da ATP. Será o primeiro confronto dos dois.
Com seu melhor resultado em um ATP 500, o brasileiro voltará a disputar uma semifinal após quase sete meses. A última vez que ele chegou à penúltima fase de um torneio foi em março, quando também foi à final do Challenger Phoenix e venceu a competição com vitória sobre Alexander Bublik na decisão.
Contra o canadense, o brasileiro sofreu nos primeiros pontos e cedeu o primeiro set. Mas Fonseca se recuperou, empatou a disputa no segundo set e vencia a parcial decisiva com duas quebras, até que viu o rival desistir.
Com a vitória nas quartas de final na Basileia, João Fonseca chega a 1.315 pontos no ranking mundial, ficando provisoriamente na 39ª posição.
Na corrida da temporada, o brasileiro vai alcançar a 35ª colocação, indicando que pode tentar fechar 2025 sonhando em ser cabeça de chave no Australian Open.