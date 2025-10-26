Ato relembra Vladimir Herzog após 50 anos de seu assassinato

Na sequência, o coro começou a cantar "O Bêbado e o Equilibrista", cuja letra, de João Bosco e Aldir Blanc, cita "choram Marias e Clarices" em referência a Clarice Herzog, mulher de Vlado, que lutou pelo reconhecimento de que o marido havia sido assassinado pelo Estado. No telão foram exibidas imagens de Vlado com a mulher e os filhos enquanto o público cantava junto do coral. A canção, lançada em 1979 na voz de Elis Regina, ficou conhecida como um dos hinos pela redemocratização.

Em outro momento, a cerimonialista pediu que aqueles que estiveram no ato de 1975 ficassem de pé e levantassem as mãos. Eles foram então aplaudidos pelo restante da catedral, que passou a ecoar gritos de "sem anistia" - em referência ao movimento que busca o perdão de Jair Bolsonaro (PL) e aliados pela condenação por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Em seu discurso durante a celebração, Dom Odilo disse que o ato serve para reafirmar a importância da resistência dos religiosos em 1975. "Se estamos aqui sem medo de retaliação e com liberdades democráticas consolidadas, devemos isso também àqueles que pagaram um alto preço com seu sangue e sua vida", afirmou. Acrescentou ainda que o evento reverencia vítimas do autoritarismo e da intolerância, além das injustiças sociais.