Até 1970, médicos acreditavam que bebês não sentiam dor

Até meados da década de 1970, bebês eram tratados de forma cruel ao nascer, com práticas que incluíam a falta de anestesias em cirurgias e até o abandono das crianças quando se acreditava que não havia mais o que se fazer para salvá-las. Algumas práticas persistiram até a década de 1990.

No livro "Pontos Cegos", o cirurgião da Universidade John Hopkins, Marty Makary, conta 11 casos nos quais considera que a medicina demorou excessivamente para atualizar regras ou informações consolidadas. O médico assumiu a função de jornalista investigativo para a obra, publicada no Brasil pela editora Objetiva, baseando-se em estudos e em conversas com pesquisadores.