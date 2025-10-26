26 de outubro de 2025
Corpo de idoso desaparecido é encontrado preso em cerca

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Henrique era bastante conhecido na cidade.

Depois de 15 dias de buscas, o corpo de Henrique Teodoro de Souza Filho, de 76 anos, foi encontrado na zona rural de Flórida, no noroeste do Paraná. O idoso, desaparecido desde 8 de outubro, foi localizado na sexta-feira (24) por um familiar, enroscado numa cerca às margens da estrada que liga o município a Ângulo, informou o RICtv.

A Polícia Militar confirmou que o corpo já estava em avançado estado de decomposição, mas foi reconhecido pelas roupas. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da perícia.

Henrique era bastante conhecido na cidade. A Prefeitura de Flórida publicou nota lamentando a morte e prestando condolências à família. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

