Corpo de idoso desaparecido é encontrado preso em cerca

Depois de 15 dias de buscas, o corpo de Henrique Teodoro de Souza Filho, de 76 anos, foi encontrado na zona rural de Flórida, no noroeste do Paraná. O idoso, desaparecido desde 8 de outubro, foi localizado na sexta-feira (24) por um familiar, enroscado numa cerca às margens da estrada que liga o município a Ângulo, informou o RICtv.
A Polícia Militar confirmou que o corpo já estava em avançado estado de decomposição, mas foi reconhecido pelas roupas. O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da perícia.
Henrique era bastante conhecido na cidade. A Prefeitura de Flórida publicou nota lamentando a morte e prestando condolências à família. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).