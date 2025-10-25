Cláudio Castro diz que Lei Antidrogas favorece o traficante

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou neste sábado (25) que a Lei Antidrogas "dá ao traficante uma condição melhor do que dá ao cidadão comum".

A declaração foi feita durante entrevista a jornalistas pouco antes de subir aos palcos da COP International, evento organizado em São Paulo para discutir segurança pública.