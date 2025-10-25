Ponte de madeira desaba e caminhão cai no rio; VÍDEO

Um caminhão carregado de carvão despencou no Rio Alpercatas, no interior do Maranhão, depois que uma ponte de madeira não resistiu ao peso do veículo e cedeu. O acidente aconteceu na MA-217, entre os municípios de Fernando Falcão e Mirador, na sexta-feira (24), segundo informações do SBT.

Vídeos feitos por moradores mostram o momento em que o caminhão atravessa a estrutura e, em seguida, a ponte quebra, fazendo o veículo cair na água. Apesar do susto, o motorista escapou sem ferimentos.