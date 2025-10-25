Kleber Mendonça é o 1º brasileiro premiado pela Critics Choice

O diretor Kleber Mendonça Filho foi homenageado pela Critics Choice Association, maior entidade de críticos de cinema da América do Norte, por seu trabalho em “O Agente Secreto”, longa escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. É a primeira vez que um cineasta brasileiro recebe o prêmio, considerado um dos principais termômetros da temporada de premiações.

Leia mais: ‘O Agente Secreto’ representará o Brasil no Oscar 2026

Estrelado por Wagner Moura, o filme ambientado no Pernambuco dos anos 1970 acompanha a jornada do homem que retorna ao Recife após ser ameaçado de morte, tentando reencontrar o filho. A produção já conquistou prêmios de Melhor Diretor e Melhor Ator no Festival de Cannes, e vem sendo apontada pela imprensa internacional como uma das favoritas ao Oscar de Melhor Filme Internacional.