Andar de cabeça erguida é mais importante que Nobel, diz Lula

Em discurso em Kuala Lumpur neste sábado (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “andar de cabeça erguida é mais importante que um Prêmio Nobel”. A fala é parte de seu discurso no encontro com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e soou como resposta indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente disse que merecia o Nobel da Paz.

Leia mais: Na Ásia, Lula espera conquistar mercado e encontro com Trump

Lula defendeu que governar é escolher um lado, destacando a importância de cuidar dos mais pobres. “Governar é decidir para quem você quer governar, de que lado você está, com quem você vai fazer relações. [...] Cuidar das pessoas mais humildes é quase que uma obrigação bíblica. É um mandamento de Deus”, declarou o presidente.