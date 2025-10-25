Andar de cabeça erguida é mais importante que Nobel, diz Lula

Em discurso em Kuala Lumpur neste sábado (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “andar de cabeça erguida é mais importante que um Prêmio Nobel”. A fala é parte de seu discurso no encontro com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e soou como resposta indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente disse que merecia o Nobel da Paz.
Lula defendeu que governar é escolher um lado, destacando a importância de cuidar dos mais pobres. “Governar é decidir para quem você quer governar, de que lado você está, com quem você vai fazer relações. [...] Cuidar das pessoas mais humildes é quase que uma obrigação bíblica. É um mandamento de Deus”, declarou o presidente.
O discurso também teve críticas duras à guerra em Gaza e ao Conselho de Segurança da ONU, que, segundo Lula, deixou de cumprir seu papel. “Hoje, o Conselho de Segurança da ONU e a ONU não funcionam mais. Todas as guerras acontecidas nos últimos tempos foram guerras determinadas por gente que faz parte do Conselho de Segurança da ONU”, afirmou.
O presidente ainda disse que a COP30, que será realizada em Belém (PA), em novembro, “será a COP da verdade”, cobrando ações contra a crise climática.
Durante a visita, Brasil e Malásia assinaram sete acordos de cooperação em ciência, tecnologia, semicondutores e inovação. Lula defendeu a ampliação das relações comerciais entre os países, lembrando que o fluxo anual de negócios gira em torno de US$ 6 bilhões, valor que ele considera baixo.
“Nós precisamos da Malásia e a Malásia precisa do Brasil. [...] Nós temos que juntar nossas preocupações”, concluiu o presidente.
*Com informações do SBT