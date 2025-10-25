Suspeito de atacar brasileira no metro de Paris é preso; VÍDEO

A polícia francesa prendeu na noite dessa sexta-feira (24) o homem suspeito de tentar estuprar a brasileira Jhordana Dias, de 26 anos, dentro de um trem na região metropolitana de Paris. O ataque aconteceu em 16 de outubro, e a prisão só foi possível graças a um vídeo gravado por uma passageira que testemunhou a agressão.
Relembre o caso: Brasileira quase é violentada em metrô semi vazio de Paris
O suspeito, também de 26 anos, foi localizado nos arredores da capital, e é interrogado. Segundo o jornal Le Parisien, ele carregava um produto químico usado para mudar a cor do cabelo, o que indica que pretendia alterar a aparência para fugir da polícia.
Jhordana, natural de Goiânia, estava sozinha no vagão quando foi abordada. O homem mordeu seu lábio, a agrediu sexualmente e tentou sufocá-la. Os gritos da vítima foram ouvidos por Marguerite, uma passageira que veio do vagão ao lado e filmou a cena com o celular. As imagens foram cruciais para identificar o agressor.
Desde a divulgação do vídeo, outras duas mulheres afirmaram ter sido vítimas do mesmo homem. A polícia investiga se há mais casos relacionados.
A jovem brasileira, que está em Paris visitando o irmão, está abalada emocionalmente.
*Com informações do G1