Veja o que fazer se você foi notificado a fazer Prova de Vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou quatro milhões de beneficiários que precisam realizar a Prova de Vida para não terem o benefício bloqueado. O aviso foi enviado via extrato bancário e vale apenas para quem recebeu a notificação.
Leia mais: Falsos servidores do INSS dão golpe da prova de vida; saiba se proteger
Esses beneficiários têm 30 dias a partir da data do aviso para regularizar a situação. A exigência se deve ao fato de que o sistema do INSS não conseguiu confirmar automaticamente a prova de vida de todos.
Como fazer a Prova de Vida
O procedimento é simples e pode ser feito de três formas: pelo aplicativo ou site Meu INSS, com login e reconhecimento facial, se solicitado; pelo aplicativo ou site do banco, caso a instituição ofereça a opção; ou presencialmente, na agência bancária responsável pelo pagamento, apresentando documento oficial com foto, como RG.
Prova de Vida automática
Desde a implantação do sistema automático, 80% dos beneficiários — mais de 30 milhões de pessoas — já estão com a prova de vida regularizada. O cruzamento de dados oficiais do governo permite que aposentados e pensionistas não precisem mais comparecer aos bancos, reduzindo filas e deslocamentos desnecessários.
O procedimento continua obrigatório para aposentadorias, pensões e auxílios de longa duração, como o auxílio por incapacidade temporária com mais de um ano.
Quem precisa fazer agora
Mesmo com o sistema automático, há casos em que o cruzamento de dados não confirma a prova de vida. Nessas situações, o beneficiário deve realizar o procedimento manualmente, usando o Meu INSS, o aplicativo do banco ou comparecendo à agência bancária.
Por que a Prova de Vida é importante
A comprovação serve para garantir que o beneficiário está vivo e continua recebendo corretamente o pagamento. O objetivo é prevenir fraudes e proteger o dinheiro de quem contribuiu durante toda a vida.
Atenção para não cair em golpes
O INSS alerta que não faz contatos por telefone, SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens para solicitar a Prova de Vida ou dados pessoais. Tampouco envia servidores à casa dos beneficiários.
Em caso de mensagens suspeitas, não compartilhe dados e verifique sempre nos canais oficiais: site gov.br/inss, aplicativo Meu INSS ou Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.