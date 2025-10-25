Veja o que fazer se você foi notificado a fazer Prova de Vida

Esses beneficiários têm 30 dias a partir da data do aviso para regularizar a situação. A exigência se deve ao fato de que o sistema do INSS não conseguiu confirmar automaticamente a prova de vida de todos.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) notificou quatro milhões de beneficiários que precisam realizar a Prova de Vida para não terem o benefício bloqueado. O aviso foi enviado via extrato bancário e vale apenas para quem recebeu a notificação.

O procedimento é simples e pode ser feito de três formas: pelo aplicativo ou site Meu INSS, com login e reconhecimento facial, se solicitado; pelo aplicativo ou site do banco, caso a instituição ofereça a opção; ou presencialmente, na agência bancária responsável pelo pagamento, apresentando documento oficial com foto, como RG.

Prova de Vida automática

Desde a implantação do sistema automático, 80% dos beneficiários — mais de 30 milhões de pessoas — já estão com a prova de vida regularizada. O cruzamento de dados oficiais do governo permite que aposentados e pensionistas não precisem mais comparecer aos bancos, reduzindo filas e deslocamentos desnecessários.

O procedimento continua obrigatório para aposentadorias, pensões e auxílios de longa duração, como o auxílio por incapacidade temporária com mais de um ano.

Quem precisa fazer agora