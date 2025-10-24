24 de outubro de 2025
Quatro brasileiros estão entre as vinte melhores bases do mundo

da Folhapress
Miguel Schincariol/saopaulofc
Luis Zubeldía, então técnico do São Paulo, em visita a Cotia
De acordo com um relatório divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), quatro clubes brasileiros figuram entre as vinte melhores categorias de base do mundo.

O estudo analisou equipes de 49 ligas ao redor do planeta. Entre os critérios considerados estão o número de jogadores formados, o nível dos adversários e a quantidade de partidas oficiais disputadas pelos atletas revelados.

O Benfica, de Portugal, lidera o ranking. O clube é responsável por talentos que nesta sexta-feira (24) brilham em grandes equipes europeias, como João Neves e Gonçalo Ramos, ambos atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), da França.

Na segunda posição aparece o Barcelona, da Espanha. A famosa academia La Masia revelou nomes como Lamine Yamal, um dos jovens mais valiosos do futebol mundial, e o zagueiro Pau Cubarsí.

O River Plate, da Argentina, ocupa o terceiro lugar. Os argentinos ainda emplacaram outros dois clubes no Top 10: o Boca Juniors, em quinto, e o Vélez Sarsfield, em décimo.

Entre os brasileiros, o melhor colocado é o São Paulo, em 12º lugar. Equipe está à frente de Corinthians (14º), Flamengo (15º) e Palmeiras (18º).

No total, 11 clubes do Brasil aparecem na lista completa, ficando atrás apenas da Argentina em número de representantes. Santos, Grêmio, Internacional, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro também estão no ranking.

Veja o Top 20 academias formadoras do mundo (CIES 2025):

  1. Benfica (POR)
  2. Barcelona (ESP)
  3. River Plate (ARG)
  4. Ajax (NED)
  5. Boca Juniors (ARG)
  6. Sporting (POR)
  7. Dinamo Zagreb (CRO)
  8. Defensor SC (URU)
  9. Real Madrid (ESP)~
  10. Vélez Sarsfield (ARG)
  11. Estrela Vermelha (SRB)
  12. São Paulo (BRA)
  13. Dínamo de Kiev (UKR)
  14. Corinthians (BRA)
  15. Flamengo (BRA)
  16. San Lorenzo (ARG)
  17. Nacional (URU)
  18. Palmeiras (BRA)
  19. Paris Saint-Germain (FRA)
  20. Partizan (SRB)

