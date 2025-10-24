Quatro brasileiros estão entre as vinte melhores bases do mundo

De acordo com um relatório divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), quatro clubes brasileiros figuram entre as vinte melhores categorias de base do mundo.

O estudo analisou equipes de 49 ligas ao redor do planeta. Entre os critérios considerados estão o número de jogadores formados, o nível dos adversários e a quantidade de partidas oficiais disputadas pelos atletas revelados.

O Benfica, de Portugal, lidera o ranking. O clube é responsável por talentos que nesta sexta-feira (24) brilham em grandes equipes europeias, como João Neves e Gonçalo Ramos, ambos atualmente no Paris Saint-Germain (PSG), da França.