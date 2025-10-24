Ex-Santos que quase perdeu perna se aposenta aos 37 anos

Maikon Leite acumula 383 jogos e 64 gols na carreira. Entre os títulos conquistados estão a Libertadores de 2011, pelo Santos, e a Copa do Brasil de 2012, pelo Palmeiras.

O agora ex-jogador divulgou sua decisão em um vídeo no Instagram. Ele reuniu diferentes imagens em sua passagem pelo futebol profissional, iniciada no Santo André e finalizada no Ji-Paraná.

A trajetória do ponta ficou marcada por uma superação: ele quase perdeu a perna em uma lesão assustadora ocorrida em 2008. Na ocasião, o jogador sofreu uma entrada violenta do goleiro Bruno, do Flamengo, e teve o joelho partido -com fraturas em diferentes pontos da região. Ele passou mais de um ano afastado.

Eu tive uma lesão que, na época, não tinha parâmetro nenhum. Foi a lesão mais grave da história do futebol. Quando fui pro vestiário, não tinha noção da gravidade. No CT, no quarto, mais tranquilo, olhei para o meu joelho e pensei: 'O que aconteceu?'. Eu tinha só 18 anos e pensei que não era possível passar por aquilo tudo de novo. Muitas pessoas pensavam que não era possível voltar a jogar, mas dei a volta por cima e joguei em alto nível Maikon Leite, em entrevista ao UOL concedida em 2022

Recuperado, ele rodou por diferentes clubes e até se aventurou fora do Brasil, atuando no Altas (México), no Al-Shaab (Emirados Árabes) e até no Petro de Luanda (Angola).