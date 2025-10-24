São Paulo poderá ter redução de pressão de água durante o dia

Uma resolução da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) publicada nesta sexta-feira (24) passa a prever redução de pressão no abastecimento de água também durante o dia.

O chamado Regime Diferenciado de Abastecimento será a primeira medida de contingência a ser adotada para economizar água, segundo um sistema de faixas com sete níveis também previsto na nova resolução. O documento está aberto para consulta pública.

Segundo o diretor-presidente da Arsesp, Thiago Nunes, a redução de pressão no abastecimento poderá ser sentida durante o dia, embora ela deva ser mantida pressurizada 24 horas por dia.