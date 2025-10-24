MP pede prisão de Lucas Bove por descumprir medidas protetivas

O Ministério Público de São Paulo denunciou o deputado estadual Lucas Bove (PL) sob acusação de perseguição, violência psicológica e física contra sua ex-esposa, Cíntia Chagas, e pediu a prisão preventiva (sem prazo) dele por "reiterados descumprimentos de medidas protetivas" da influencer.

Em setembro de 2024, Cíntia relatou à polícia abusos físicos e psicológicos sofridos durante o relacionamento com o deputado. O inquérito sobre o caso foi concluído em 15 de setembro deste ano e encaminhado à Justiça.

Procurada, a defesa afirmou, na tarde desta sexta-feira, que o deputado recebeu com surpresa a denúncia e o pedido de prisão, que classificou como "descabido", afirmou que "inexistem razões, pressupostos e ou requisitos para a cogitação ou adoção dessa medida". Em sua conta no Instagram, o deputado comentou a decisão.