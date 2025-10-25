PF ameaça suspender emissão de passaportes por falta de verba

A Polícia Federal afirma que suspenderá a emissão de passaportes a partir de 3 de novembro caso não receba um aporte de R$ 97,5 milhões no seu orçamento.

Em ofício obtido pela reportagem, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, diz que alerta o governo desde abril sobre a falta de verba e que "não haverá outra alternativa a não ser a paralisação" da entrega dos documentos no próximo mês.