Pais tatuam bebê por prêmio prometido por influenciador; VÍDEO

Um vídeo divulgado na internet mostra um bebê de um ano ano chorando enquanto é tatuado no braço pelos próprios pais, que aceitaram o desafio como parte de um concurso promovido pelo influenciador russo Mellstroy, de 26 anos.

O casal alegou que participou do desafio porque está “endividado e morando de aluguel” e queria concorrer a um apartamento oferecido como prêmio a quem fizesse o vídeo mais chocante para divulgar um projeto ligado a cassinos.