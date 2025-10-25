Pais tatuam bebê por prêmio prometido por influenciador; VÍDEO

Um vídeo divulgado na internet mostra um bebê de um ano ano chorando enquanto é tatuado no braço pelos próprios pais, que aceitaram o desafio como parte de um concurso promovido pelo influenciador russo Mellstroy, de 26 anos.
Leia mais: Alckmin sanciona lei que proíbe tatuagens e piercings em pets
O casal alegou que participou do desafio porque está “endividado e morando de aluguel” e queria concorrer a um apartamento oferecido como prêmio a quem fizesse o vídeo mais chocante para divulgar um projeto ligado a cassinos.
Nas imagens, o pai segura a criança enquanto a mulher tatua o nome “Mellstroy-Game” no braço do bebê, sob o olhar da mãe, que grava tudo.
A chefe da Liga da Internet Segura da Rússia, Ekaterina Mizulina, pediu investigação criminal urgente, afirmando que o episódio “ultrapassa todos os limites”. Segundo ela, mesmo que a tatuagem seja falsa, o sofrimento da criança é real.
*Com informações do The Sun
