Lula e Flávio municiam rivais com falas sobre Trump e tráfico

Falas polêmicas do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre tráfico de drogas municiaram seus adversários em uma semana estratégica na relação do Brasil com Donald Trump, com desdobramentos para as eleições de 2026.

Lula afirmou nesta sexta-feira (24) que traficantes também são vítimas de usuários, ao criticar os ataques dos EUA de Trump a embarcações em águas internacionais na América Latina. A declaração foi explorada pela oposição, para quem se trata de uma mensagem para "proteger bandido".

Já Flávio sugeriu na quinta-feira (23) que os EUA atacassem barcos que carreguem drogas no Rio de Janeiro. A posição foi criticada na base governista, tratada como incentivo à ofensiva de Trump contra a soberania brasileira, semelhante às ações de seu irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA.

As duas falas tratavam da segurança pública, que já é um dos principais temas da eleição no ano que vem e levou o governo e a oposição a disputarem no Congresso protagonismo em projetos sobre o assunto.