Gestão Tarcísio diz que punir professoras grávidas foi erro

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a regra que penalizava professoras que tiraram licença-maternidade foi um "erro administrativo" e que irá corrigir a resolução.

A Secretaria Estadual de Educação, comandada por Renato Feder, anunciou a correção na manhã desta sexta-feira (24), após a Folha de S.Paulo revelar a resolução que foi publicada em 9 de outubro.