Tarcísio retira aula de professores que tiveram licença médica

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) reduziu a carga horária de aulas de professores que atuavam no Programa Sala de Leitura por terem apresentado licença médica.

Há casos de professores que foram punidos por terem se afastado por apenas dois dias após ficarem doentes. Procurada, a Secretaria de Educação de São Paulo disse que a medida é necessária porque a ausência dos docentes "compromete diretamente a execução do projeto e o atendimento dos alunos."

Uma resolução publicada em novembro do ano passado pelo secretário de Educação, Renato Feder, estabeleceu que professores com aulas atribuídas no programa Sala de Leitura que tivessem licenças ou afastamentos seriam submetidos a "redução compulsória de jornada/carga horária".