Tikunas são o maior povo indígena do Brasil; você sabia?

Os indígenas pescados com vara, um por um, das águas vermelhas do igarapé Eware, em território sagrado, hoje formam a etnia mais populosa do país, segundo dados do Censo de 2022 divulgados nesta sexta (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O povo tikuna, conhecido também como magüta, contabiliza 74.061 indígenas no Brasil. Desse total, 52.678 (71,13%) vivem em terras indígenas, 15.724 (21,23%) em áreas urbanas e 5.659 (7,64%) em zonas rurais.