'Perdi a conta dos planos para me matar', diz o promotor Gakiya

Gakiya e o coordenador dos Presídios da Região Oeste de São Paulo, Roberto Medina, eram monitorados por grupos criminosos interligados. Os dois já tinham sido "jurados de morte" pelo PCC em um salve anterior e o monitoramento da rotina deles foi encontrado após a prisão de traficantes (veja mais sobre as investigações abaixo).

O promotor Lincoln Gakiya afirmou que teve a residência monitorada com drones por membros do PCC, que alugaram uma casa próxima a dele em um plano para assassiná-lo.

"Eu tive a casa vigiada por drones. Havia uma casa próxima ao meu condomínio que foi utilizada como base para monitorar minha rotina. Foi encontrado diversos prints de tela com o trajeto que eu utilizo diariamente para me deslocar", disse Lincoln Gakiya, em entrevista à GloboNews.

"Já perdi as contas de planos para me matar", afirmou o promotor. Ele falou sobre o assunto em entrevista à GloboNews e lembrou que é "jurado de morte" há mais de 10 anos pelo seu trabalho contra o crime organizado, que ele classifica como "máfia".

Imagens gravadas eram mandadas à "sintonia restrita", setor que se comunica diretamente com a cúpula do PCC. Segundo Gakiya, esse setor era o responsável pelas ordens de assassinato de autoridades. "É um setor difícil de acessar, porque eles têm a comunicação bastante fechada", disse.