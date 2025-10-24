Luigi Baricelli ostenta o rosto com harmonização, veja como ficou

O ator e apresentador Luigi Baricelli, de 54 anos, entrou na onda das transformações estéticas e passou por uma harmonização facial exibida no programa Fofocalizando, do SBT. O procedimento foi feito ao vivo e o resultado surpreendeu o público.
Antes de se submeter à técnica, Luigi explicou o que procurava. “Com o tempo, vai caindo um pouquinho a pele. Não quero nada exagerado, só tirar um pouco esse cansaço do rosto. Estou com 54, agora é ladeira abaixo. Então, antes que isso aconteça, vamos ladeira acima”, brincou o artista.
As profissionais responsáveis optaram pela harmonização “full face” leve, com poucas seringas aplicadas em pontos estratégicos. “O rosto vai ficando cansado, a gente envelhece. Eu estava novo para minha idade, mas envelhecendo”, disse ele.
Ao ver o resultado, o ator comemorou: “Meu Deus do céu! O que elas fizeram foi muito bacana, na medida certa. Conseguiram manter minha característica, só deram um toque especial”.