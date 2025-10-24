Polícia prende 700 na maior caçada a ladrões de celular no Rio

A segunda fase da Rastreio teve início na segunda-feira (20), quando mais de 4.200 usuários dos celulares roubados ou furtados receberam intimação para a entrega dos dispositivos nas delegacias. Com isso, eles tiveram a oportunidade de evitar serem responsabilizados criminalmente. O prazo estipulado foi de 72 horas.

A Polícia Civil do Rio realizou nessa quinta-feira (23) a maior ação contra roubo, furto e receptação de celulares. No Dia D, da Operação Rastreio, agentes saíram às ruas para prender os envolvidos na cadeia criminosa, além de recuperar aparelhos provenientes de crimes. Desde o início da ofensiva, mais de 690 pessoas foram presas e mais de 10 mil celulares recuperados. Além disso, mais de mil estabelecimentos foram fiscalizados e oito comércios interditados.

Todos os dispositivos recuperados passam por perícia. Como parte das investigações, os legítimos proprietários estão sendo identificados e terão seus bens restituídos. A ação já resultou em mais de 2.800 aparelhos restituídos.

“Esses celulares podem ter custado a vida de alguém. É preciso se conscientizar na hora de adquirir um celular de segunda mão. É preciso verificar se há alguma restrição. Todo cidadão pode usar o número de IMEI do aparelho e fazer a pesquisa no aplicativo Celular Seguro”, explicou o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Um aliado importante nas ações da Operação Rastreio é o aplicativo Celular Seguro RJ, lançado pela Polícia Civil em julho deste ano. A ferramenta permite ao cidadão guardar e consultar o IMEI – número de identificação único de cada aparelho telefônico –, em um só local, analisando se há restrições na base de dados da polícia e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com a inovação tecnológica, em caso de roubo ou furto do aparelho registrado ficará mais fácil o bloqueio e a restrição ao celular roubado. O app está disponível nas lojas online.