Projeto quer ampliar licença-paternidade para 30 dias

Os pais que trabalham em empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã poderão ter licença-paternidade de até 30 dias, caso seja aprovado o projeto de lei que está em análise na Câmara dos Deputados.

Segundo a Agência Câmara, hoje, o programa já garante 15 dias a mais além dos cinco dias previstos na Constituição, totalizando 20 dias. A nova proposta, apresentada pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), amplia o benefício em mais 10 dias, somando um mês de licença.