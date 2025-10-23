Palmeiras leva 3 a 0 e se complica por final da Libertadores

A LDU venceu o Palmeiras por 3 a 0, na noite de hoje, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e complicou a vida da equipe de Abel Ferreira pelo sonho da vaga na final da Copa Libertadores.
Gabriel Villamíl (2) e Azulgaray, em cobrança de pênalti, marcaram os gols da equipe equatoriana. Os três gols foram marcados ainda no 1º tempo, quando o time comandado por Tiago Nunes teve uma grande superioridade na partida.
O Alviverde teve uma das piores atuações na temporada. O primeiro tempo teve um domínio total da LDU e na etapa final, com os equatorianos em ritmo mais baixo, pouca coisa mudou.
O Palmeiras volta a campo no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.
Já a LDU terá uma semana para se preparar para o jogo decisivo contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
LDU não dá chances para o Palmeiras no 1º tempo
Abel Ferreira fez três mudanças no Palmeiras em relação ao time que levou três gols do Flamengo no 1º tempo e perdeu o jogo no fim de semana. A expectativa era de um cenário diferente, mas a LDU aproveitou e fez os mesmos três gols em 45 minutos com requintes de crueldade.
A equipe de Tiago Nunes massacrou o Palmeiras em todos os sentidos: foram 14 finalizações, com 7 chutes ao gol e 6 escanteios.
Carlos Miguel até fez boas defesas nos minutos iniciais, mas a equipe de Abel não achou os jogadores da LDU em campo e viu os equatorianos irem para o intervalo com 3 a 0.
Villamíl abriu o placar aos 15 minutos após Khellven errar um corte. Aos 26, Alzugaray converteu pênalti após mão na bola de Andreas Pereira, e aos 47, Villamíl voltou a balançar as redes — em novo lance que teve desvio de Khellven e matou Carlos Miguel.
Lances importantes
Carlos Miguel salva o Palmeiras. Logo aos 5 minutos do 1º tempo, Villamil recebeu passe dentro da área, finalizou de primeira e Carlos Miguel fez grande defesa para evitar o primeiro gol da LDU.
Carlos Miguel mais uma vez. Aos 9 minutos, Quiñónez arriscou de fora da área e o goleiro palmeirense fez nova boa defesa.
Villamíl abre o placar para a LDU. Aos 15, Quiñónez disparou pelo lado esquerdo, Khellven errou o corte e o lateral equatoriano ganhou na corrida. Ele chegou na linha de fundo, cruzou para trás e Villamíl soltou uma bomba para fazer o 1 a 0.
Alzugaray, de pênalti, amplia para a LDU. Quiñonez arriscou chute de fora da área, a bola bateu na mão de Andreas Pereira e o juiz marcou pênalti. Aos 26, Alzugaray bateu com força no canto esquerdo e ampliou. Carlos Miguel acertou o canto da batida, mas não conseguiu fazer a defesa.
Vitor Roque perde grande chance. Aos 42, Veiga achou grande lançamento do meio-campo para o atacante, que saiu cara a cara com Álex Domínguez, mas finalizou em cima do goleiro.
Villamíl faz o terceiro gol da LDU. Aos 47, Bryan Ramírez fez grande jogada individual, cortou Murilo, e cruzou para Villamíl. O meio-campista mais uma vez apareceu livre e finalizou, a bola desviou em Khellven e matou Carlos Miguel. 3 a 0 para a LDU.
Domínguez salva a LDU. No primeiro minuto do 2º tempo, a bola sobrou para Flaco López dentro da pequena área, mas a finalização do atacante explodiu no goleiro equatoriano.
Sosa perde chance inacreditável. Aos 37, Sosa recebeu lançamento longo, ficou cara a cara com o goleiro Domínguez, mas chutou em cima do goleiro. A melhor chance do Palmeiras no jogo.