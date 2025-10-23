Palmeiras leva 3 a 0 e se complica por final da Libertadores

A LDU venceu o Palmeiras por 3 a 0, na noite de hoje, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e complicou a vida da equipe de Abel Ferreira pelo sonho da vaga na final da Copa Libertadores.

Gabriel Villamíl (2) e Azulgaray, em cobrança de pênalti, marcaram os gols da equipe equatoriana. Os três gols foram marcados ainda no 1º tempo, quando o time comandado por Tiago Nunes teve uma grande superioridade na partida.

O Alviverde teve uma das piores atuações na temporada. O primeiro tempo teve um domínio total da LDU e na etapa final, com os equatorianos em ritmo mais baixo, pouca coisa mudou.