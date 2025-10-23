Fifa faz homenagem a 10 treinadores, com só um brasileiro
A Fifa fez uma homenagem nas redes sociais a dez técnicos de futebol que já venceram o Mundial de Clubes, e apenas um brasileiro foi lembrado.
A Fifa fez uma postagem em seu perfil do Mundial de Clubes no Instagram com imagens de dez treinadores que já levantaram o troféu do torneio. Zinedine Zidane, campeão pelo Real Madrid em 2016 e 2017, é quem abre o carrossel.
O único brasileiro que aparece entre os dez treinadores é Tite, campeão do torneio com o Corinthians em 2012 após vitória épica sobre o Chelsea na decisão. Outros nomes como Abel Braga, campeão pelo Inter em 2006, e Paulo Autuori, treinador do São Paulo no título de 2005, não foram lembrados.
Publicação compartilhada por FIFA Club World Cup (@fifaclubworldcup)
Veja os técnicos que aparecem nas imagens:
- Zinedine Zidane - Títulos: 2016 e 2017 (Real Madrid)
- Jurgen Klopp - Título: 2019 (Liverpool)
- Pep Guardiola - Títulos: 2009 e 2011 (Barcelona), 2013 (Bayern de Munique) e 2023 (Manchester City)
- Carlo Ancelotti - Títulos: 2007 (Milan), 2014, 2022 e 2024 (Real Madrid)
- Thomas Tuchel - Título: 2021 (Chelsea)
- Luis Enrique - Título: 2015 (Barcelona)
- Tite - Título: 2013 (Corinthians)
- Alex Ferguson - Título: 2008 (Manchester United)
- Santiago Solari - Título: 2018 (Real Madrid)
- Rafa Benítez - Título: 2010 (Inter de Milão)