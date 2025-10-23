23 de outubro de 2025
FUTEBOL

Fifa faz homenagem a 10 treinadores, com só um brasileiro

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Instagram @fifaclubworldcup
Carlo Ancelotti, técnico campeão do Mundial de Clubes da Fifa pelo Real Madrid
Carlo Ancelotti, técnico campeão do Mundial de Clubes da Fifa pelo Real Madrid

A Fifa fez uma homenagem nas redes sociais a dez técnicos de futebol que já venceram o Mundial de Clubes, e apenas um brasileiro foi lembrado.

A Fifa fez uma postagem em seu perfil do Mundial de Clubes no Instagram com imagens de dez treinadores que já levantaram o troféu do torneio. Zinedine Zidane, campeão pelo Real Madrid em 2016 e 2017, é quem abre o carrossel.

O único brasileiro que aparece entre os dez treinadores é Tite, campeão do torneio com o Corinthians em 2012 após vitória épica sobre o Chelsea na decisão. Outros nomes como Abel Braga, campeão pelo Inter em 2006, e Paulo Autuori, treinador do São Paulo no título de 2005, não foram lembrados.

Publicação compartilhada por FIFA Club World Cup (@fifaclubworldcup)

Veja os técnicos que aparecem nas imagens:

  • Zinedine Zidane - Títulos: 2016 e 2017 (Real Madrid)
  • Jurgen Klopp - Título: 2019 (Liverpool)
  • Pep Guardiola - Títulos: 2009 e 2011 (Barcelona), 2013 (Bayern de Munique) e 2023 (Manchester City)
  • Carlo Ancelotti - Títulos: 2007 (Milan), 2014, 2022 e 2024 (Real Madrid)
  • Thomas Tuchel - Título: 2021 (Chelsea)
  • Luis Enrique - Título: 2015 (Barcelona)
  • Tite - Título: 2013 (Corinthians)
  • Alex Ferguson - Título: 2008 (Manchester United)
  • Santiago Solari - Título: 2018 (Real Madrid)
  • Rafa Benítez - Título: 2010 (Inter de Milão)

