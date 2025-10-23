São Paulo se consolida como palco da SLS e recebe quarta final

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será o palco do SLS Super Crown World Championship Tour 2025, nos dias 6 e 7 de dezembro. Com isso, a capital paulista será a primeira cidade fora dos Estados Unidos a sediar a decisão do circuito por quatro anos consecutivos.

A final reúne a elite do skate street mundial, com os melhores skatistas classificados ao longo de cada uma das etapas. Assim como nas edições mais recentes, o maior nome do Brasil será Rayssal Leal, que busca seu quarto título da liga.

Presente no pódio em 19 das 21 etapas que disputou na liga -com 14 ouros, quatro pratas e um bronze-, a campeã das edições de 2022, 2023 e 2024 do Super Crown é novamente favorita ao título deste ano.