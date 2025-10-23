Messi renova contrato com o Inter Miami até 2028

Lionel Messi seguirá no Inter Miami. Nesta quinta-feira (23), o clube estadunidense anunciou a renovação do contrato com o astro argentino por mais três anos.

O contrato será válido até dezembro de 2028. O clube postou um vídeo de Messi assinando o novo vínculo já dentro das obras do Miami Freedom Park, estádio construído para ser a casa do time.

"Ele está em casa. Você está? Garanta seus ingressos para 2026", diz publicação do Inter Miami.