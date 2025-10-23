23 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LOTERIA

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Marcelo Camargo/Agência Brasil
138 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.307,65 cada
138 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.307,65 cada

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.931 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 95 milhões para o próximo sorteio.

  • Os números sorteados foram: 04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52
  • 138 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.307,65 cada
  • 6.897 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 735,73 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (25), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Comentários

Comentários