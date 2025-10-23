Faculdade da USP rompe relações com universidade israelense

A FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP decidiu romper seu convênio com a Universidade de Haifa, em Israel, em repúdio à política do país governado por Binyamin Netanyahu sobre a Palestina.

Por maioria, a decisão foi aprovada em congregação da unidade realizada nesta quinta-feira (23). Trata-se da primeira faculdade da USP a tomar uma medida do tipo. A ruptura é de cooperações técnicas e não afeta programas de intercâmbio, inexistentes entre as instituições.

O diretor da FFLCH, Ádrian Fanjul, argumentou que "o agravamento dos crimes em Gaza" o fez, "com muito desgosto, concordar com a necessidade deste gesto simbólico". "São práticas, sádicas, como matar de fome pessoas que saem desesperadas atrás de alimento."