Com reservatórios no limite, cidades de SP decretam emergência

O prolongado período de estiagem que o estado de São Paulo enfrenta tem levado prefeituras paulistas a decretar emergência hídrica e buscar fontes alternativas de captação ante os baixos níveis dos reservatórios.

O problema atinge também represas de hidrelétricas da bacia do Rio Grande, responsável por 25% da energia produzida no subsistema Sudeste-Centro-Oeste do país. O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) diz que monitora a situação.

Na região de Sorocaba, Mairinque obteve na terça-feira (21) outorga emergencial do governo paulista para captar água em um ribeirão ligado à represa de Itupararanga. A medida tem validade de 90 dias e busca minimizar a seca que atingiu o reservatório nos últimos meses.