Colisão entre carreta e ônibus escolar deixa três mortos na Bahia

Uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus escolar nesta quinta-feira (23) deixou ao menos três pessoas mortas na cidade de Tucano (268 km de Salvador).

O acidente aconteceu por volta das 11h30 na rodovia BR-166, norte do estado. Entre as vítimas estão o motorista e um passageiro do ônibus, que morreram no local do acidente. Também morreu uma passageira que estava grávida, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao menos oito feridos que estavam no ônibus foram hospitalizados. Dentre eles está o motorista do caminhão, que foi levado para o Hospital de Ribeira do Pombal.