Colisão entre carreta e ônibus escolar deixa três mortos na Bahia
Uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus escolar nesta quinta-feira (23) deixou ao menos três pessoas mortas na cidade de Tucano (268 km de Salvador).
O acidente aconteceu por volta das 11h30 na rodovia BR-166, norte do estado. Entre as vítimas estão o motorista e um passageiro do ônibus, que morreram no local do acidente. Também morreu uma passageira que estava grávida, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Ao menos oito feridos que estavam no ônibus foram hospitalizados. Dentre eles está o motorista do caminhão, que foi levado para o Hospital de Ribeira do Pombal.
A Polícia Rodoviária Federal informou que, apesar de ser ônibus ser de transporte escolar, ele não era mais utilizado para esta função.
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), emitiu uma nota lamentando o acidente e disse que ter determinado ao governo fique à disposição das prefeituras de Tucano e de outras cidades da região para garantir o apoio às vítimas e suas famílias.
"Seguimos acompanhando de perto o estado de saúde das pessoas feridas, que estão recebendo atendimento em unidades hospitalares da região.Continuo em oração pelas vítimas, pedindo a Deus que conforte a todos e todas", disse.
A Prefeitura de Tucano emitiu uma nota declarando pesar pela morte dos passageiros e disse prestar solidariedade às famílias.