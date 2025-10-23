Polícia apreende R$ 10 milhões em drogas escondidas em caminhão

Operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Civil apreendeu mais de 200 quilos de entorpecentes, divididos entre cocaína e crack, que estavam escondidos em um caminhão abordado em Torre da Pedra (SP), na região de Botucatu, interior de São Paulo. As drogas são avaliadas em R$ 10 milhões.

A ocorrência começou ainda no domingo (19) quando o condutor, Pedro Carline dos Santos, foi parado em Avaré (SP). Ele carregava farinha de mandioca e foi liberado num primeiro momento.

Mas inconsistências no trajeto informado pelo motorista levaram a Polícia Militar Rodoviária a abordá-lo novamente em Torre da Pedra, município vizinho a Botucatu.