Juiz proíbe multa por inadimplência em futuro free flow na Dutra

A Justiça acatou a um pedido do MPF (Ministério Público Federal) e proibiu a aplicação de multas a motoristas que deixarem de pagar as tarifas do novo sistema de pedágio de passagem livre que está sendo implementado na rodovia Presidente Dutra.

Segundo a Procuradoria, há risco elevado de que o sistema gere milhões de multas indevidas e leve motoristas ao endividamento e à impossibilidade de dirigir pelo acúmulo de pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Em decisão desta quarta-feira (22), o juiz Márcio Assad Guardia, da 6ª Vara Federal de Guarulhos, argumentou ser "temerária e nefasta aos direitos dos usuários" a aplicação das multas. Ele diz ter identificado na proposta a utilização do poder coercitivo da legislação de trânsito para "servir exclusivamente interesse econômico privado".