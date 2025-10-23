Tenente prende soldado que se recusou a limpar banheiro

O tenente da PM Éder Franco Brandão, 42, mandou prender preventivamente na quarta-feira (22) o soldado Emanuel Henrique da Silva, 31, depois de o subalterno se recusar a limpar o banheiro da unidade onde trabalha, em Lençóis Paulista, interior de São Paulo, sem que houvesse uma ordem por escrito.

A defesa de Silva, acusado de desobediência, alega perseguição e vê indícios de racismo no caso - o policial é negro. Brandão, por sua vez, afirmou à reportagem que não vai se manifestar. Procurada na tarde desta quinta, a Polícia Militar de São Paulo não se pronunciou até a publicação deste texto.

O soldado foi encaminhado ainda na quarta ao presídio militar Romão Gomes, na capital paulista, e solto pela Justiça Militar após audiência de custódia na tarde desta quinta-feira. Sua defesa argumentou que a prisão preventiva (sem prazo) foi descabida e que o episódio envolve abuso de poder e de autoridade.