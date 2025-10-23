Cinco são presos em operação contra golpe do falso advogado

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu ao menos cinco pessoas em uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada no golpe do falso advogado, nesta quinta-feira (23). As prisões ocorreram no Ceará.

A Operação Litis Simulatio contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das polícias civis do Ceará e do Rio de Janeiro.

Segundo os investigadores, o grupo criminoso tinha como alvos pessoas com processos judiciais em andamento, especialmente ações previdenciárias, precatórios e requisições de pequeno valor.