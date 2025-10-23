23 de outubro de 2025
BEBIDA ADULTERADA

Jovem morre após 53 dias internado por intoxicação por metanol

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rafael Anjos Martins, 27, uma das vítimas da intoxicação por metanol em São Paulo
Rafael Anjos Martins, 27, uma das vítimas da intoxicação por metanol em São Paulo

 O jovem Rafael Anjos Martins, 27, uma das vítimas da intoxicação por metanol em São Paulo, morreu nesta quinta-feira (23). Ele estava internado no Hospital São Luiz Osasco desde o final de agosto.

A informação foi confirmada pelo hospital e pela advogada do grupo de amigos de Rafael.

O estado de saúde de Rafael era praticamente vegetativo, segundo um familiar informou à reportagem em setembro. Segundo Carolina Souza, advogada do grupo de amigos que foi intoxicado, o jovem ficou 53 dias internado antes da sua morte.

Ele passou mal e perdeu a visão no dia seguinte após consumir bebida alcoólica adulterada com os amigos.

