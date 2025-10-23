Ministério da Saúde confirma 10 mortes por metanol

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (22) uma nova morte em São Paulo por intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica, elevando o número de vítimas no estado a sete e, no Brasil, para 10.

A vítima é um homem de 25 anos, residente em Osasco, na Grande São Paulo, município que soma duas mortes por intoxicação.

No total, há 53 casos confirmados e 59 em investigação no Brasil. O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 42 casos confirmados e 18 em investigação.