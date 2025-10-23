Câmara tem data para votar pacote de corte de gastos do governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou que a Casa deve votar, na semana que vem, o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo federal. As medidas incluem redução de despesas e ações para elevar a arrecadação - prioridade após a derrubada da medida provisória que aumentaria o IOF.

Segundo Motta, a proposta de corte de 10% nos benefícios tributários ainda não tem data para ser analisada. “As isenções ficam para depois, mas queremos avançar”, afirmou o deputado, após reunião com líderes partidários.